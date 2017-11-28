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Молодой житель Новосибирска устроил стрельбу по посетителям бара
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    Молодой житель Новосибирска устроил стрельбу по посетителям бара

    15:39  28 Ноября 2017  /обновлено: 15:40  28 Ноября 2017
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    Молодой житель Новосибирска устроил стрельбу по посетителям бара

    Новосибирск, 28 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось в баре Новосибирска: мужчина устроил стрельбу после конфликта и скрылся, есть пострадавшие.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, 25 ноября между посетителями бара разгорелась ссора, после чего новосибирец позаимствовал огнестрельное оружие у друга и произвел четыре неприцельных выстрела. Один мужчина получил травмы, ему понадобилась госпитализация.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого 23-летнего мужчину, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, следствие изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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