Молодой житель Новосибирска устроил стрельбу по посетителям бара

Новосибирск, 28 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось в баре Новосибирска: мужчина устроил стрельбу после конфликта и скрылся, есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, 25 ноября между посетителями бара разгорелась ссора, после чего новосибирец позаимствовал огнестрельное оружие у друга и произвел четыре неприцельных выстрела. Один мужчина получил травмы, ему понадобилась госпитализация.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого 23-летнего мужчину, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, следствие изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей происшествия.