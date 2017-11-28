Мэрия Новосибирска запретила приглашать на утренники в детсады Дедов Морозов

Новосибирск, 28 ноября. Власти Новосибирска запретили приглашать Деда Мороза на Новый год в детские сады ввиду рекомендаций психологов.

По информации региональных источников, мэрия города сформировала рекомендации заведующим детских садов, в соответствии с которыми приглашать Дедов Морозов на празднование Нового года запрещено. Подобную инициативу власти объяснили рекомендациями психологов, борьбой с коррупцией и поборами в дошкольных учреждениях. Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова отметила:

«Дети слишком малы, они не понимают, кто это такой — Дед Мороз. В младшие группы можно звать только Снегурочку, но психологи не советуют делать и это».

Если дошкольное учреждение приглашает Деда Мороза, необходимо решение родительского комитета. Также сам артист должен будет выплатить 400 рублей за каждую группу. Такое решение озвучили власти не только Новосибирска, но и Кирова, Самары и Казани.