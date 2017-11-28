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Общество
Мэрия Новосибирска запретила приглашать на утренники в детсады Дедов Морозов
Общество
Мэрия Новосибирска запретила приглашать на утренники в детсады Дедов Морозов
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    Мэрия Новосибирска запретила приглашать на утренники в детсады Дедов Морозов

    14:48  28 Ноября 2017  /обновлено: 14:49  28 Ноября 2017
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    Мэрия Новосибирска запретила приглашать на утренники в детсады Дедов Морозов

    Новосибирск, 28 ноября. Власти Новосибирска запретили приглашать Деда Мороза на Новый год в детские сады ввиду рекомендаций психологов.

    По информации региональных источников, мэрия города сформировала рекомендации заведующим детских садов, в соответствии с которыми приглашать Дедов Морозов на празднование Нового года запрещено. Подобную инициативу власти объяснили рекомендациями психологов, борьбой с коррупцией и поборами в дошкольных учреждениях. Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова отметила:

    «Дети слишком малы, они не понимают, кто это такой — Дед Мороз. В младшие группы можно звать только Снегурочку, но психологи не советуют делать и это».

    Если дошкольное учреждение приглашает Деда Мороза, необходимо решение родительского комитета. Также сам артист должен будет выплатить 400 рублей за каждую группу. Такое решение озвучили власти не только Новосибирска, но и Кирова, Самары и Казани.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #казань #самара #дед мороз #киров #детсад
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