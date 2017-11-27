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Автовокзал в Новосибирске признали непригодным для пассажиров
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    Автовокзал в Новосибирске признали непригодным для пассажиров

    16:46  27 Ноября 2017
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    Автовокзал в Новосибирске признали непригодным для пассажиров

    Новосибирск, 27 ноября. Госстройнадзор сделал второе предупреждение застройщику автовокзала в Новосибирске о нарушении норм безопасности.

    Как сообщают в пресс-службе общественной организации «Гражданский патруль» со ссылкой на письмо Госстройнадзора, здание автовокзала введено в эксплуатацию мэрией города в 2012 году под гарантийные обязательства департамента транспорта. К настоящему времени нарушения не устранен. Если до третьего приезда инспекторов застройщик не выполнит требования, то его  ждет штраф от пятидесяти до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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