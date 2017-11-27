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Реконструкция «Пионера» под театр в Новосибирске обойдется в 11 млн рублей
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    Реконструкция «Пионера» под театр в Новосибирске обойдется в 11 млн рублей

    16:11  27 Ноября 2017  /обновлено: 16:11  27 Ноября 2017
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    Реконструкция «Пионера» под театр в Новосибирске обойдется в 11 млн рублей

    Новосибирск, 27 ноября. Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для проведения ремонтных работ в кинотеатре «Пионер».

    По информации региональных новостных источников, на сайте госзакупок появилось объявление о проведении конкурсного отбора подрядчика, который проведет реконструкцию в соответствии с проектной и рабочей документацией. Стартовая цена контракта составляет 11 млн рублей. Планируется, что аукцион пройдет 11 декабря.

    Подрядчик должен благоустроить и озеленить участок прилегающей к бывшему кинотеатру территории, предусмотреть наружное освещение по периметру здания, разработать дизайн помещений будущего театра и спроектировать организацию дорожного движения. Проект необходимо согласовать с правительством города и с художественным руководителем театра Сергеем Афанасьевым.

    Автор: Ксения Пудовкина
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