Реконструкция «Пионера» под театр в Новосибирске обойдется в 11 млн рублей

Новосибирск, 27 ноября. Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для проведения ремонтных работ в кинотеатре «Пионер».

По информации региональных новостных источников, на сайте госзакупок появилось объявление о проведении конкурсного отбора подрядчика, который проведет реконструкцию в соответствии с проектной и рабочей документацией. Стартовая цена контракта составляет 11 млн рублей. Планируется, что аукцион пройдет 11 декабря.

Подрядчик должен благоустроить и озеленить участок прилегающей к бывшему кинотеатру территории, предусмотреть наружное освещение по периметру здания, разработать дизайн помещений будущего театра и спроектировать организацию дорожного движения. Проект необходимо согласовать с правительством города и с художественным руководителем театра Сергеем Афанасьевым.