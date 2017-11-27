Пьяный телефонный террорист «заминировал» площадь в Новосибирске

Новосибирск, 27 ноября. Сотрудники полиции Новосибирска задержали мужчину, сообщившего о минировании площади.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил оператору единой диспетчерской службы «112» о том, что заминировал площадь в мегаполисе. При этом, какую именно, он не уточнил. Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, около пяти часов утра.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого мужчину. Им оказался 35-летний житель Карасука. В настоящее время проводится доследственная проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.