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Пьяный телефонный террорист «заминировал» площадь в Новосибирске
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    Пьяный телефонный террорист «заминировал» площадь в Новосибирске

    12:40  27 Ноября 2017
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    Пьяный телефонный террорист «заминировал» площадь в Новосибирске

    Новосибирск, 27 ноября. Сотрудники полиции Новосибирска задержали мужчину, сообщившего о минировании площади.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил оператору единой диспетчерской службы «112» о том, что заминировал площадь в мегаполисе. При этом, какую именно, он не уточнил. Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, около пяти часов утра.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого мужчину. Им оказался 35-летний житель Карасука. В настоящее время проводится доследственная проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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