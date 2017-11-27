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Два пассажирских поезда задержали в Новосибирске из-за угрозы взрыва
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    Два пассажирских поезда задержали в Новосибирске из-за угрозы взрыва

    9:39  27 Ноября 2017
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    Два пассажирских поезда задержали в Новосибирске из-за угрозы взрыва

    Новосибирск, 27 ноября. Сотрудники охраны правопорядка задержали два пассажирских поезда в Новосибирске после получения информации о минировании.

    Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, инцидент произошел сегодня, 27 ноября: два пассажирских состава, следовавших по маршрутам №75 Нерюнгри — Москва и №117 Новокузнецк — Москва, были задержаны на станции Новосибирск — Главный на 20 минут.

    Сообщение о минировании поступило органам охраны правопорядка сегодня утром. Кинологи и работники транспортной полиции провели обследование поездов, но угроз не обнаружили. В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении звонившего человека, полицейские устанавливают его личность.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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