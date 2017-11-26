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Происшествия
Женщина пострадала в жутком ДТП в Новосибирске
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    Женщина пострадала в жутком ДТП в Новосибирске

    20:42  26 Ноября 2017
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    Женщина пострадала в жутком ДТП в Новосибирске

    Новосибирск, 26 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло на улице Сибиряков-Гвардейце в Новосибирске. Как стало известно, в результате автомобильной аварии пострадала женщина.

    Участники дорожно-транспортного происшествия — Mazda Demio и Toyota — ехали в направлении улицы Мира со стороны улицы Немировича-Данченко. Автомобиль выезжал с территории издательства «Советская Сибирь» и неожиданно остановился, водитель Mazda успел среагировать и остановился, а водитель Toyota нет, в результате чего произошло столкновение, сообщают региональные СМИ.

    Пострадала пассажирка автомобиля Mazda: у нее травма шеи. На данный момент выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Отмечается, что оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #новосибирск
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