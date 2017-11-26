Женщина пострадала в жутком ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 26 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло на улице Сибиряков-Гвардейце в Новосибирске. Как стало известно, в результате автомобильной аварии пострадала женщина.

Участники дорожно-транспортного происшествия — Mazda Demio и Toyota — ехали в направлении улицы Мира со стороны улицы Немировича-Данченко. Автомобиль выезжал с территории издательства «Советская Сибирь» и неожиданно остановился, водитель Mazda успел среагировать и остановился, а водитель Toyota нет, в результате чего произошло столкновение, сообщают региональные СМИ.

Пострадала пассажирка автомобиля Mazda: у нее травма шеи. На данный момент выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Отмечается, что оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.