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Канадский хоккеист расстроился, что не увидел медведя в Новосибирске
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    Канадский хоккеист расстроился, что не увидел медведя в Новосибирске

    19:08  26 Ноября 2017
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    Канадский хоккеист расстроился, что не увидел медведя в Новосибирске

    Новосибирск, 26 ноября. Канадский хоккеист Даррен Диц, выступающий за «Барыс», расстроился, что не увидел медведей в Новосибирске.

    Даррен Диц сообщил, что в столице Сибири теплее, чем в его родном городе. В Новосибирске «Барыс» играл с «Сибирью» 20 и 22 ноября, оба матча команда из Казахстана проиграла. Канадский спортсмен поделился своими впечатлениями о поездке в Новосибирск, об этом сообщает «Чемпионат».

     «Я очень расстроен, но за три дня в Новосибирске не встретил ни одного медведя. Их здесь нет, вы представляете? Обычные люди живут обычной жизнью», — сообщает хоккеист Даррен Диц.

    В интервью обсуждался вопрос, связанный с возможным недопуском игроков КХЛ на предстоящую Олимпиаду. Хоккеист отметил, что он не акцентирует внимание на деталях, его основная задача — его работа — играть в хоккей. Но если будет бойкот, «это будет очень непростая ситуация», по словам канадского спортсмена.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #хоокей
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