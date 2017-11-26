Канадский хоккеист расстроился, что не увидел медведя в Новосибирске

Новосибирск, 26 ноября. Канадский хоккеист Даррен Диц, выступающий за «Барыс», расстроился, что не увидел медведей в Новосибирске.

Даррен Диц сообщил, что в столице Сибири теплее, чем в его родном городе. В Новосибирске «Барыс» играл с «Сибирью» 20 и 22 ноября, оба матча команда из Казахстана проиграла. Канадский спортсмен поделился своими впечатлениями о поездке в Новосибирск, об этом сообщает «Чемпионат».

«Я очень расстроен, но за три дня в Новосибирске не встретил ни одного медведя. Их здесь нет, вы представляете? Обычные люди живут обычной жизнью», — сообщает хоккеист Даррен Диц.

В интервью обсуждался вопрос, связанный с возможным недопуском игроков КХЛ на предстоящую Олимпиаду. Хоккеист отметил, что он не акцентирует внимание на деталях, его основная задача — его работа — играть в хоккей. Но если будет бойкот, «это будет очень непростая ситуация», по словам канадского спортсмена.