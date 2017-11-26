Мужчина, упавший с балкона третьего этажа, разбился насмерть в Новосибирской области

Новосибирск, 26 ноября. Мужчина выпал из окна третьего этажа и погиб. Трагедия произошла в Бердске Новосибирской области в воскресенье, 26 ноября.

Мужчина выпал из дома, который расположен на улице Карла Маркса. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета, сообщает «Курьер Среда Бердск». По словам очевидцев, мужчина вышел на балкон, но не удержался и упал. Он пытался за что-то зацепиться — у него под ногтями кровь. Погибший был одет в дубленку и валенки на резиновой подошве, рядом с его телом лежала вязаная шапка.

На данный момент, сотрудники правоохранительных органов рассматривают все версии случившегося. Опрашиваются свидетели.

Напомним, что 47-летний житель Новосибирска выпал из окна дома в Ленинском районе Новосибирска. Местный житель получил травмы спины, головы и ног.