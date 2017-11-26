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Синоптики предупреждают о резком похолодании в Новосибирске
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    Синоптики предупреждают о резком похолодании в Новосибирске

    10:39  26 Ноября 2017
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    Синоптики предупреждают о резком похолодании в Новосибирске

    Новосибирск, 26 ноября. Синоптики обещают резкое похолодание в Новосибирске и области. Сильные морозы придут в регион в воскресенье, 26 ноября.

    По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 26 ноября температура воздуха будет  от -13 до -15, без осадков. На дорогах Новосибирска гололед, поэтому водителям следует быть внимательными и аккуратными. В ночь на 27 ноября ожидаются настоящие морозы: температура будет -22, местами до -24. Погода днем будет такой же как и в воскресенье: без осадков, температура воздуха -13 — -15.

    Специалисты МЧС предупреждают, что из-за погоды повышается вероятность происшествий, которые связаны с провалом людей и техники под лед.Такие происшествия возможны на водных объектах в Новосибирске, Бердске, Купинском, Барабинском, Чановском, Здвинском, Новосибирском, Ордынском, Искитимском и Мошковском районах.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #новосибирск #новосибирская область
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