Синоптики предупреждают о резком похолодании в Новосибирске

Новосибирск, 26 ноября. Синоптики обещают резкое похолодание в Новосибирске и области. Сильные морозы придут в регион в воскресенье, 26 ноября.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 26 ноября температура воздуха будет от -13 до -15, без осадков. На дорогах Новосибирска гололед, поэтому водителям следует быть внимательными и аккуратными. В ночь на 27 ноября ожидаются настоящие морозы: температура будет -22, местами до -24. Погода днем будет такой же как и в воскресенье: без осадков, температура воздуха -13 — -15.

Специалисты МЧС предупреждают, что из-за погоды повышается вероятность происшествий, которые связаны с провалом людей и техники под лед.Такие происшествия возможны на водных объектах в Новосибирске, Бердске, Купинском, Барабинском, Чановском, Здвинском, Новосибирском, Ордынском, Искитимском и Мошковском районах.