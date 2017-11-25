Волонтеры нашли пропавшего школьника в Новосибирске

Новосибирск, 25 ноября. Пропавшего 12-летнего подростка, который не вернулся из школы, нашли волонтеры. Ребенка нашли живым и здоровым в Новосибирске.

Мальчика нашли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в субботу, 25 ноября, об этом сообщается на странице группы поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации местных СМИ, первоначально поисковый отряд узнавал информацию о том, с кем общался ребенок. Сотрудники опросили друга, у которого и ночевал школьник. А затем самого мальчика нашли около одного из домов в районе торгового центра «Мега». Ребенка отвезли к родителям.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик посетил учебные занятия в школе, после чего информации о его местонахождении не было.