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Волонтеры нашли пропавшего школьника в Новосибирске
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    Волонтеры нашли пропавшего школьника в Новосибирске

    19:03  25 Ноября 2017
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    Волонтеры нашли пропавшего школьника в Новосибирске

    Новосибирск, 25 ноября. Пропавшего 12-летнего подростка, который не вернулся из школы, нашли волонтеры. Ребенка нашли живым и здоровым в Новосибирске.

    Мальчика нашли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в субботу, 25 ноября, об этом сообщается на странице группы поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

    По информации местных СМИ, первоначально поисковый отряд узнавал информацию о том, с кем общался ребенок. Сотрудники опросили друга, у которого и ночевал школьник. А затем самого мальчика нашли около одного из домов в районе торгового центра «Мега». Ребенка отвезли к родителям.

    Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик посетил учебные занятия в школе, после чего информации о его местонахождении не было.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск
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