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Происшествия
Человек погиб в ДТП с двумя легковушками в Новосибирской области
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    Человек погиб в ДТП с двумя легковушками в Новосибирской области

    18:50  25 Ноября 2017
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    Человек погиб в ДТП с двумя легковушками в Новосибирской области

    Новосибирск, 25 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля Lada Largus и Toyota Premio на трассе «Иртыш» в субботу, 25 ноября. В результате аварии один человек погиб, другой — пострадал.

    Автомобильная авария произошла на 1251-м километре автодороги Р-254. Произошло столкновение двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, и он был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. На данный момент устанавливают личности пострадавших в автомобильной аварии и обстоятельства случившегося.

    Напомним, что в Новосибирске иномарка сбила девятилетнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Он получил множественные травмы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #новосибирская область
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