Человек погиб в ДТП с двумя легковушками в Новосибирской области

Новосибирск, 25 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля Lada Largus и Toyota Premio на трассе «Иртыш» в субботу, 25 ноября. В результате аварии один человек погиб, другой — пострадал.

Автомобильная авария произошла на 1251-м километре автодороги Р-254. Произошло столкновение двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, и он был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. На данный момент устанавливают личности пострадавших в автомобильной аварии и обстоятельства случившегося.

Напомним, что в Новосибирске иномарка сбила девятилетнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Он получил множественные травмы.