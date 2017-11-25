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В Новосибирске разыскивают 12-летнего мальчика
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    В Новосибирске разыскивают 12-летнего мальчика

    12:29  25 Ноября 2017
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    В Новосибирске разыскивают 12-летнего мальчика

    Новосибирск, 25 ноября. Подросток пошел в школу и не вернулся. Родственники и сотрудники правоохранительных органов Новосибирска разыскивают ребенка.

    Подросток, которому 12 лет, был на занятиях в школе, которая расположена в Ленинском районе Новосибирска, однако после учебы мальчика никто не видел. Учительница сообщила, что все было в порядке: он был веселым, никаких конфликтов не было.

    По словам матери 12-летнего подростка, мальчик мог поздно приходить домой, просился оставаться у друзей с ночевкой, однако о его местонахождении всегда знали. Первоначально ребенок не брал телефон, а на данный момент мобильник вовсе выключен, сообщает «НГС.Новости». На данный момент, подростка ищет полиция, а родители пытаются разыскивать ребенка через социальные сети.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #пропал человек
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