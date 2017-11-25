Новосибирец, выпав из окна, получил серьезные травмы

Новосибирск, 25 ноября. Мужчина выпал из окна дома в Ленинском районе Новосибирска вечером 24 ноября. Местный житель получил серьезные травмы.

Очевидцы, увидев, что человек упал из окна, сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, которому 47 лет, выпал с четвертого этажа. Об этом сообщают «НГС.Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Местный житель упал на козырек подъезда, его вытаскивали спасатели. Пострадавший получил травмы спины, головы и ног. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Сообщается, что с мужчиной работает участковый.

Напомним, ребенок выпал из окна на улицу. Жительница Новосибирска — мать ребенка — предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности.