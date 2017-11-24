Центр Екатеринбурга перекроют из-за зимнего полумарафона

Екатеринбург, 24 ноября. Центральные улица Екатеринбурга перекроют в начале декабря в связи с зимними полумарафоном.

Как сообщает пресс-служба администрации города, зимний полумарафон «Европа — Азия» состоится 3 декабря. Мэрия отмечает:

«Дистанция полумарафона будет пролегать, в основном, по набережной городского пруда и, частично, по улицам 8 Марта и Бориса Ельцина».

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 21 и 7 километров. В настоящее время для участия в марафоне зарегистрировались около 1000 человек.

Напомним, власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового автовокзала, строительство которого планируют начать в 2018 году.