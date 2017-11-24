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Центр Екатеринбурга перекроют из-за зимнего полумарафона
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    Центр Екатеринбурга перекроют из-за зимнего полумарафона

    20:27  24 Ноября 2017  /обновлено: 20:27  24 Ноября 2017
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    Центр Екатеринбурга перекроют из-за зимнего полумарафона

    Екатеринбург, 24 ноября. Центральные улица Екатеринбурга перекроют в начале декабря в связи с зимними полумарафоном.

    Как сообщает пресс-служба администрации города, зимний полумарафон «Европа — Азия» состоится 3 декабря. Мэрия отмечает:

    «Дистанция полумарафона будет пролегать, в основном, по набережной городского пруда и, частично, по улицам 8 Марта и Бориса Ельцина».

    Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 21 и 7 километров. В настоящее время для участия в марафоне зарегистрировались около 1000 человек.

    Напомним, власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового автовокзала, строительство которого планируют начать в 2018 году.

    Автор: Ксения Пудовкина
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