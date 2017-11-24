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Тройное ДТП в Новосибирске: столкнулись самосвал и два большегруза
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    Тройное ДТП в Новосибирске: столкнулись самосвал и два большегруза

    20:16  24 Ноября 2017  /обновлено: 20:17  24 Ноября 2017
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    Тройное ДТП в Новосибирске: столкнулись самосвал и два большегруза

    Новосибирск, 24 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала и двух большегрузов случилось сегодня в Новосибирске.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на представителей пресс-службы правоохранительных органов региона, авария случилась Сегодня, 24 ноября, в Заельцовском районе. Самосвал марки Howo и грузовые автомобили Fuso и Nissan двигались друг за другом по проезжей части. На красный сигнал светофора транспортные средства остановились, однако последний большегруз резко затормозил, что стало причиной массового столкновения.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняю обстоятельства происшествия. По предварительной информации известно, что пострадавших в ДТП нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск
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