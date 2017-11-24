Тройное ДТП в Новосибирске: столкнулись самосвал и два большегруза

Новосибирск, 24 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала и двух большегрузов случилось сегодня в Новосибирске.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на представителей пресс-службы правоохранительных органов региона, авария случилась Сегодня, 24 ноября, в Заельцовском районе. Самосвал марки Howo и грузовые автомобили Fuso и Nissan двигались друг за другом по проезжей части. На красный сигнал светофора транспортные средства остановились, однако последний большегруз резко затормозил, что стало причиной массового столкновения.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняю обстоятельства происшествия. По предварительной информации известно, что пострадавших в ДТП нет.