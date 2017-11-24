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Политика
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Россия
Генконсульство Польши может переехать из Иркутска в Новосибирск
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    Генконсульство Польши может переехать из Иркутска в Новосибирск

    16:19  24 Ноября 2017
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    Генконсульство Польши может переехать из Иркутска в Новосибирск

    Новосибирск, 24 ноября. Мэр Новосибирска обсудил с Генконсулом Польши перенос консульства из Иркутска в Новосибирск.

    Генконсул Польши в Иркуске Кшиштоф Свидерек на встрече с главой города  Анатолием Локтем сообщил об идее переноса консульства из Иркутска в Новосибирск, которая появилась еще в 2014 году. Делегация приехала в город с конкретной целью – подобрать здание для Генконсульства. Свидерек отмечает:

    «Консульство должно располагаться в удобном для посетителей месте — в центре, с удобной транспортной развязкой, и чтобы оно было безопасным во всех отношениях».

    Анатолий Локоть поручил администрации помочь полякам в поисках здания для представительства:

    «Новосибирск — это центр Сибири, ворота в Азию. В силу логистики, географического расположения, сложившейся инфраструктуры наш город удобен для представительств разных стран».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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