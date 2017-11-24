Генконсульство Польши может переехать из Иркутска в Новосибирск

Новосибирск, 24 ноября. Мэр Новосибирска обсудил с Генконсулом Польши перенос консульства из Иркутска в Новосибирск.

Генконсул Польши в Иркуске Кшиштоф Свидерек на встрече с главой города Анатолием Локтем сообщил об идее переноса консульства из Иркутска в Новосибирск, которая появилась еще в 2014 году. Делегация приехала в город с конкретной целью – подобрать здание для Генконсульства. Свидерек отмечает:

«Консульство должно располагаться в удобном для посетителей месте — в центре, с удобной транспортной развязкой, и чтобы оно было безопасным во всех отношениях».

Анатолий Локоть поручил администрации помочь полякам в поисках здания для представительства: