ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34 от компании «Сухой»

Москва, 24 ноября. Авиаконцерн «Сухой» передал ВКС РФ новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщают в военном ведомстве России.

Очередная партия боевых машин была передана ВКС РФ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа на 2017 год. После процедуры приемки летным составом и инженерно-техническим персоналом, бомбардировщики вылетели с аэродрома завода-производителя в Новосибирске и направились к месту постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что авиационные части в Ленинградской и Курской области, а также в Республике Карелия получили на вооружение шесть многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и три самолета Су-30СМ, которые неоднократно демонстрировали отличные летные и боевые характеристики, сообщает «Телеканал 360». Машины поступили в части также в рамках выполнения гособоронзаказа.