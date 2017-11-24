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Россия
ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34 от компании «Сухой»
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    ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34 от компании «Сухой»

    12:47  24 Ноября 2017
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    ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34 от компании «Сухой»

    Москва, 24 ноября. Авиаконцерн «Сухой» передал ВКС РФ новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщают в военном ведомстве России.

    Очередная партия боевых машин была передана ВКС РФ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа на 2017 год. После процедуры приемки летным составом и инженерно-техническим персоналом, бомбардировщики вылетели с аэродрома завода-производителя в Новосибирске и направились к месту постоянной дислокации.

    Ранее сообщалось, что авиационные части в Ленинградской и Курской области, а также в Республике Карелия получили на вооружение шесть многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и три самолета Су-30СМ, которые неоднократно демонстрировали отличные летные и боевые характеристики, сообщает «Телеканал 360». Машины поступили в части также в рамках выполнения гособоронзаказа.

    ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34 от компании «Сухой»

    Автор: Алексей Громов
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