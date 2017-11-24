Житель Новосибирска ответит перед судом за убийство отца 13 лет назад

Новосибирск, 24 ноября. Мужчина во время конфликта задушил отца в Новосибирске, убийство раскрыли спустя 13 лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК региона, убийство было совершено в 2004 году в Первомайском районе. Мужчина поссорился с 61-летним отцом и задушил его. После совершения убийства обвиняемый спрятал тело в лесу. Пенсионера объявили в розыск.

Возбудили уголовное дело, но раскрыли его спустя 13 лет с помощью детектора лжи. На тот момент подозреваемому мужчине было 39 лет. Он сомневался в том, что сможет обмануть полиграф, поэтому попросил родственника признаться в совершении преступления, но тот во время дачи показаний не смог указать точное место захоронения убитого мужчины и путался в показаниях. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.