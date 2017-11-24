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Общество
Власти Новосибирска ограничили движение большегрузов по дорогам города
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    Власти Новосибирска ограничили движение большегрузов по дорогам города

    10:39  24 Ноября 2017
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    Власти Новосибирска ограничили движение большегрузов по дорогам города

    Новосибирск, 24 ноября. Власти Новосибирска ввели ограничение движения большегрузов по дорогам города в утреннее и вечернее время.

    Как сообщает пресс-служба мэрии города, глава Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об ограничении движения большегрузов. Запрет будет действовать с 27 ноября до 1 апреля 2018 года ежедневно с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 часов по московскому времени.

    Ограничения коснуться транспортных средств, габариты которых с грузом и без превышают 2.,5 метра по ширине, четыре метра от поверхности дороги по высоте и 15 метров по длине. Также распоряжение коснулось машин с максимальной скоростью 30 километров в час. Подобные нововведения необходимы для повышения пропускной способности дорог в часы их максимальной загрузки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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