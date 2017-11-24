Иномарка сбила пешехода напротив полка ГИБДД в Новосибирске

Новосибирск, 24 ноября. Пешеход попал под колеса иномарки сегодня на проезжей части, расположенной недалеко от сотрудников ГИБДД Новосибирска.

Как сообщают региональные новостные источники, дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 24 ноября, рядом с домом № 24 на улице Станционной машина. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент по дороге двигался автомобиль Nissan Wingroad. Иномарка допустила наезд на мужчину. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение с подозрением на перелом ноги.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.