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Иномарка сбила пешехода напротив полка ГИБДД в Новосибирске
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    Иномарка сбила пешехода напротив полка ГИБДД в Новосибирске

    10:26  24 Ноября 2017
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    Иномарка сбила пешехода напротив полка ГИБДД в Новосибирске

    Новосибирск, 24 ноября. Пешеход попал под колеса иномарки сегодня на проезжей части, расположенной недалеко от сотрудников ГИБДД Новосибирска.

    Как сообщают региональные новостные источники, дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 24 ноября, рядом с домом № 24 на улице Станционной машина. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент по дороге двигался автомобиль Nissan Wingroad. Иномарка допустила наезд на мужчину. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение с подозрением на перелом ноги.

    На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкинаэ
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    #дтп #авария #новосибирск
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