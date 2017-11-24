В Новосибирске нашли 13-летнюю девочку, оставившую записку

Новосибирск, 24 ноября. В Новосибирске успехом закончились поиски 13-летней девочки, которая уйдя из дома, оставила записку.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на местные СМИ, поиски продолжались всю ночь. О том, что было написано в записке, родные подростка не сообщали. Известно только, что раньше девочка никогда из дома не уходила.

К счастью, поиски увенчались успехом, и 13-летнюю пропавшую нашли и вернули домой. Сообщается, что она здорова.

