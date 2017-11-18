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Количество машин скорой помощи увеличится в Новгородской области
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    Количество машин скорой помощи увеличится в Новгородской области

    14:35  18 Ноября 2017
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    Количество машин скорой помощи увеличится в Новгородской области

    Новгород, 18 ноября. Число новых машин скорой помощи и школьных автобусов увеличится в Новгородской области. Распоряжение о дополнительной закупке транспортных средств в 2017 году подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    Согласно распоряжению Минпромторгу будет направлено 79,668 млн рублей из резервного фонда правительства на покупку машин скорой помощи и школьных автобусов для Новгородской области. Об этом сообщается на сайте правительства России.

    Как стало известно, транспортные средства будут закуплены у компаний «Автомобильный завод ГАЗ» и «Павловский автобусный завод». В Новгородскую область планируют приобрести десять школьных автомобилей, вместимость которых 22-24 человека, и 26 машин скорой помощи.

    Автор: Дарья Смолина
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    #скорая помощь #новгородская область #школьные автобусы
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