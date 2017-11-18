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Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком под Новгородом
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    Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком под Новгородом

    11:11  18 Ноября 2017
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    Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком под Новгородом

    Новгород, 18 ноября. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Новгородской области. Пять человек получили травмы.

    Авария произошла утром в субботу на 420-м километре трассы М-10 «Россия» в Валдайском районе. В автобусе находилось 64 человека. После ДТП для доставки пассажиров на место назначения был вызван резервный транспорт.

    Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

    Напомним, в четверг в республике Марий Эл в результате столкновения микроавтобуса с пассажирами и лесовоза погибли 12 человек. В республике был объявлен траур по погибшим в автокатастрофе.  

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #автобус #грузовик #валдай
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