Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком под Новгородом

Новгород, 18 ноября. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Новгородской области. Пять человек получили травмы.

Авария произошла утром в субботу на 420-м километре трассы М-10 «Россия» в Валдайском районе. В автобусе находилось 64 человека. После ДТП для доставки пассажиров на место назначения был вызван резервный транспорт.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Напомним, в четверг в республике Марий Эл в результате столкновения микроавтобуса с пассажирами и лесовоза погибли 12 человек. В республике был объявлен траур по погибшим в автокатастрофе.