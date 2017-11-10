Новгород, 10 ноября. Молодой поэт из Валдая убил женщину и съел ее мозг. Молодому человека предъявлено обвинение в убийстве и надругательстве над ее телом.

По данным следствия, 22-летний поэт познакомился с 45-летней женщиной в социальной сети. Они встретились в доме женщины в ночь на 8 марта. Между людьми произошла ссора, и молодой человек несколько раз ударил женщину по голове, и женщина скончалась от полученных травм. Подозреваемого задержали спустя несколько часов, и он дал признательные показания.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на источник «Ленты.ру», при осмотре места преступления следователи обнаружили признаки каннибализма. В ходе следствия удалось восстановить картину происходившего. Выяснилось, что молодой человек ударил свою знакомую несколько раз бутылкой по голове, а когда она потеряла сознание, он нанес ей четыре ножевых удара в область груди. После мужчина разбил женщине черепную коробку, он начал отрезать кусочки мозга и есть их, запивая кровью женщины.

На данный момент, следственные действия завершены. Уголовное дело будет направлено в прокуратуру для подтверждения обвинительного заключения.

Сообщается, что молодой человек был признан поэтом года по версии Российского союза писателей в 2016 году.