Житель Новгородской области потерялся в тумане

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Великий Новгород, 9 ноября. Местный житель потерялся в тумане в Новгородской области. Спасатели ведут поиски мужчины, сообщили сотрудники регионального управления МЧС РФ.

Мужчина исчез накануне, 8 ноября. По словам родственников, он потерялся в тумане около станции «Болотная». Отмечается, что 42-летний местный житель отправился собирать клюкву и заблудился из-за плохой видимости.

Поиски мужчины продолжаются с вечера среды. По настоящий момент они по-прежнему не увенчались успехом. Связь с новгородцем отсутствует: вероятно, у него разрядился телефон.