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Житель Новгородской области потерялся в тумане
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    Житель Новгородской области потерялся в тумане

    11:49  9 Ноября 2017
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    Житель Новгородской области потерялся в тумане

    Великий Новгород, 9 ноября. Местный житель потерялся в тумане в Новгородской области. Спасатели ведут поиски мужчины, сообщили сотрудники регионального управления МЧС РФ.

    Мужчина исчез накануне, 8 ноября. По словам родственников, он потерялся в тумане около станции «Болотная». Отмечается, что 42-летний местный житель отправился собирать клюкву и заблудился из-за плохой видимости.

    Житель Новгородской области потерялся в тумане

    Поиски мужчины продолжаются с вечера среды. По настоящий момент они по-прежнему не увенчались успехом. Связь с новгородцем отсутствует: вероятно, у него разрядился телефон.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #мужчина #поиски #туман #новгородская область #клюква
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