Два человека пострадали при столкновении легковушек в Великом Новгороде

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Великий Новгород, 8 ноября. Два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Великом Новгороде во вторник, сообщили представители правоохранительных органов города.

Инцидент произошел 7 ноября утром на улице Кочетова. Водитель иномарки Nissan Almera столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-21103.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка ВАЗ. Врачи выявили у них различные травмы. Пострадавшие были доставлены медучреждения города, сообщили местным СМИ представители УГИБДД по Новгородской области.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и троллейбуса произошло в Кемерове.