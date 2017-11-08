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Два человека пострадали при столкновении легковушек в Великом Новгороде
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    Два человека пострадали при столкновении легковушек в Великом Новгороде

    11:23  8 Ноября 2017
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    Два человека пострадали при столкновении легковушек в Великом Новгороде

    Великий Новгород, 8 ноября. Два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Великом Новгороде во вторник, сообщили представители правоохранительных органов города.

    Инцидент произошел 7 ноября утром на улице Кочетова. Водитель иномарки Nissan Almera столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-21103.

    В результате аварии пострадали водитель и пассажирка ВАЗ. Врачи выявили у них различные травмы. Пострадавшие были доставлены  медучреждения города, сообщили местным СМИ представители УГИБДД по Новгородской области.

     

    Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и троллейбуса произошло в Кемерове.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дтп #ваз #новгород #nissan almera
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