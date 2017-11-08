Новгородский депутат пойдет под суд за подделку документов

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Великий Новгород, 8 ноября. Правоохранительные органы выявили нарушение миграционного законодательства в деревне Ситня Солецкого района.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, исполнительный директор ООО «Шелонь», депутат думы Солецкого района Николай Гаренков подозревается в нарушении миграционного законодательства.

Установлено, что руководитель животноводческой фермы принял на работу двоих граждан Республики Молдова, при этом предоставил в МФЦ заведомо ложные сведения о месте проживания своих работников. Указанный им частный дом заброшен, фактически иностранцы проживали на территории фермы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Гаренкову грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

К административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечены иностранные граждане.