Новый рекорд Гиннеса по набиванию мяча плечами установлен в Великом Новгороде

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Великий Новгород, 7 ноября. Артист московского цирка Михаил Ермаков в Великом Новгороде установил новый рекорд Гиннеса по набиванию мяча плечами.

29-летний циркач во время выступления в Великом Новгороде 2320 раз набил мяч плечами. Это показатель побил рекорд Гиннеса и уже зарегистрирован — жонглеру пришло официальное письмо.

«На днях пришло официальное письмо что я занесен в книгу рекордов и могу именоваться ее рекордсменом, — рассказал Ермаков местным СМИ. — Теперь жду когда по почте придет диплом, — должен уже на днях».

Этим летом в Санкт-Петербурге на празднике шоколада отлили съедобную статую российского президента в натуральную величину. Авторы отмечали, что хотят подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.