Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Шойгу: Доля современного оружия в ВС России выросла до 58,9%
Весь мир
Новый рекорд Гиннеса по набиванию мяча плечами установлен в Великом Новгороде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новый рекорд Гиннеса по набиванию мяча плечами установлен в Великом Новгороде

    12:05  7 Ноября 2017
    44

    Новый рекорд Гиннеса по набиванию мяча плечами установлен в Великом Новгороде

    Великий Новгород, 7 ноября. Артист московского цирка Михаил Ермаков в Великом Новгороде установил новый рекорд Гиннеса по набиванию мяча плечами.

    29-летний циркач во время выступления в Великом Новгороде 2320 раз набил мяч плечами. Это показатель побил рекорд Гиннеса и уже зарегистрирован — жонглеру пришло официальное письмо.

    «На днях пришло официальное письмо что я занесен в книгу рекордов и могу именоваться ее рекордсменом,  — рассказал Ермаков местным СМИ.  — Теперь жду когда по почте придет диплом,  — должен уже на днях».

    Новый рекорд Гиннеса по набиванию мяча плечами установлен в Великом Новгороде

    Этим летом в Санкт-Петербурге на празднике шоколада отлили съедобную статую российского президента в натуральную величину. Авторы отмечали, что хотят подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #великий новгород #цирк #рекорд гиннеса #мяч #набивание #жонглер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        968
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        4007
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1368
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3415