Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Волна эвакуаций накрыла торговые центры Новосибирска
Происшествия
Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих детей в Новгородской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих детей в Новгородской области

    12:51  5 Ноября 2017
    43

    Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих детей в Новгородской области

    Великий Новгород, 5 ноября. Двое детей погибли накануне, 4 ноября, в Батецком и Солецком районе Новгородской области. Об этом сообщили в СК РФ по Новгородской области.

    Как сообщила представитель СК Анастасия Садриева, в Батецком районе найдено тело девятилетнего мальчика с признаками асфиксии. Не исключено, что смерть наступила в результате несчастного случая.

    Еще один трагический инцидент произошел в Солецком районе, где дети гуляли возле реки Калошка. По предварительным данным, они катались на бревне, а четырехлетняя девочка нечаянно упала в воду. Тело ребенка было найдено в 50 метрах от места происшествия, пишет «Новгород».

    По факту обоих происшествий проводится проверка. Планируется проведение ряда экспертиз.

    Автор: Алексей Громов
    #чп #ск #скрф #новогродскаяобласть
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        11:03   5 Ноября 2017
        231
        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        9:59   5 Ноября 2017
        1023
        Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

        Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

        9:22   5 Ноября 2017
        234
        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        6:09   5 Ноября 2017
        578