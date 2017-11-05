Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих детей в Новгородской области

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Великий Новгород, 5 ноября. Двое детей погибли накануне, 4 ноября, в Батецком и Солецком районе Новгородской области. Об этом сообщили в СК РФ по Новгородской области.

Как сообщила представитель СК Анастасия Садриева, в Батецком районе найдено тело девятилетнего мальчика с признаками асфиксии. Не исключено, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Еще один трагический инцидент произошел в Солецком районе, где дети гуляли возле реки Калошка. По предварительным данным, они катались на бревне, а четырехлетняя девочка нечаянно упала в воду. Тело ребенка было найдено в 50 метрах от места происшествия, пишет «Новгород».

По факту обоих происшествий проводится проверка. Планируется проведение ряда экспертиз.