Строители забыли установить стекла в церкви в Новгородской области

В Избранное

Новгород, 1 ноября. Компания, которая занимается реконструкцией Храма Казанской иконы Божьей Матери в Чудово Новгородской области, установила пластиковые оконные рамы, но без стекол.

Компания «Стеклов» поставила окна не того размера и вместо стекла использовала пластик ярко голубого цвета, посчитав, что оставлять в ноябре церковь с дырами неправильно.

«Из заказанных 33 окон одна часть установлена на многосантиметровой подушке из строительной пены, да и то не с первого раза, а вторая часть вместо стекол имеет лишь пластик», — сообщают «Невские новости».

Как стало известно, внутренние работы, которые были проведены, стали непригодным, так как из-за отсутствия остекления стал разрушаться пол, появился грибок на потолке и стала отходить краска.