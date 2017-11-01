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Строители забыли установить стекла в церкви в Новгородской области
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    Строители забыли установить стекла в церкви в Новгородской области

    19:06  1 Ноября 2017  /обновлено: 19:12  01 Ноября 2017
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    Безалаберное отношение к реконструкции церкви в Новгородской области

    Новгород, 1 ноября. Компания, которая занимается реконструкцией Храма Казанской иконы Божьей Матери в Чудово Новгородской области, установила пластиковые оконные рамы, но без стекол.

    Компания «Стеклов» поставила окна не того размера и вместо стекла использовала пластик ярко голубого цвета, посчитав, что оставлять в ноябре церковь с дырами неправильно.

    «Из заказанных 33 окон одна часть установлена на многосантиметровой подушке из строительной пены, да и то не с первого раза, а вторая часть вместо стекол имеет лишь пластик», — сообщают «Невские новости».

    Как стало известно, внутренние работы, которые были проведены, стали непригодным, так как из-за отсутствия остекления стал разрушаться пол, появился грибок на потолке и стала отходить краска.

    Автор: Дарья Смолина
    #новгородская область #чудово #храм казанской иконы божьей матери
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