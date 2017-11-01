Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп раскритиковал розыгрыш американских виз после теракта в Нью-Йорке
Происшествия
Ночной пожар уничтожил кинотеатр и почту в Новгородской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ночной пожар уничтожил кинотеатр и почту в Новгородской области

    14:38  1 Ноября 2017
    57

    Ночной пожар уничтожил кинотеатр и почту в Новгородской области

    Великий Новгород, 1 ноября. Ночной пожар в Боровичах Новгородской области уничтожил здание, в котором располагались кинотеатр и почта, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

    Сообщение о пожаре в Боровичах новгородские спасатели получили в 00.25 часов ночи. Как оказалось, горело здание на площади Труда, в котором располагались кинотеатр «Вельгия» и почта.

    Пламя удалось ликвидировать только к 4.30 часам утра. Пострадавших в результате возгорания нет. Однако огонь полностью уничтожил здание.

    Ночной пожар уничтожил кинотеатр и почту в Новгородской области

    В настоящее время правоохранительные органы выясняют возможные причины пожара и все обстоятельства инцидента.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #пожар #мчс #почта #кинотеатр #новгородская область #боровичи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        325
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1975
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6121
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        866