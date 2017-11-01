Ночной пожар уничтожил кинотеатр и почту в Новгородской области

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Великий Новгород, 1 ноября. Ночной пожар в Боровичах Новгородской области уничтожил здание, в котором располагались кинотеатр и почта, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в Боровичах новгородские спасатели получили в 00.25 часов ночи. Как оказалось, горело здание на площади Труда, в котором располагались кинотеатр «Вельгия» и почта.

Пламя удалось ликвидировать только к 4.30 часам утра. Пострадавших в результате возгорания нет. Однако огонь полностью уничтожил здание.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют возможные причины пожара и все обстоятельства инцидента.