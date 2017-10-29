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Вагоны ремонтного поезда сошли с рельсов в Новгородской области
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    Вагоны ремонтного поезда сошли с рельсов в Новгородской области

    9:56  29 Октября 2017
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    Вагоны ремонтного поезда сошли с рельсов в Новгородской области

    Новгород, 29 октября. Сразу три ремонтных вагона сошли с рельсов в Волотовском районе Новгородской области, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

    Инцидент произошел в воскресенье, 29 октября. Как стало известно, ремонтно-восстановительный поезд на перегоне Дно – Волот, сошел с рельсов на западном пути Октябрьской железной дороги.

    В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

    Автор: Дима Оленин
    #поезд #новгород
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