Байкера-пенсионера будут судить после гибели двух женщин в ДТП

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Новгород, 26 октября. 73-летнего мотоциклиста из Демянского района Новгородской области вызвали в суд. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

По версии следователей, летом 2016 года пенсионер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль мотоцикла «Минск». Пересекая главную дорогу «Яжелбицы – Демянск – Залучье – Старая Русса», он не дал проехать двигавшемуся по ней автомобилю, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Произошло столкновение, машина съехала в кювет. Две пенсионерки, находившиеся в автомобиле, от полученных травм погибли. 68-летняя женщина скончалась на месте, 63-летняя – в больнице.

Кроме того, как отметили в прокуратуре, у деда нет прав на вождение транспортного средства. Однако водитель мотоцикла своей вины в произошедшем не признает.