Более сотни детей госпитализированы с пневмонией в Великом Новгороде

В Избранное

Новгород, 24 октября. Количество детей, госпитализированных в Великом Новгороде с диагнозом «пневмония», за последние три дня составило почти 40 человек. В настоящее время в городских больницах с пневмонией или подозрением на пневмонию находятся 138 детей, а общее количество заболевших достигло 181 человек.

Вспышка пневмонии в городе заставила мэрию Новгорода с 21 октября. на десять дней закрыть городские школы. Все дети, заболевшие пневмонией — школьники в возрасте от 7 до 14 лет, они находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести. Тяжелых случаев заболевания в Новгороде зафиксировано не было.

Впрочем, как пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», врачи утверждают, что в настоящее время пик заболеваемости уже пройден. За последние сутки в больницы города поступили лишь два ребенка с подозрением на инфекционную пневмонию.