Школьники Великого Новгорода могут уйти на досрочные каникулы из-за вспышки пневмонии
Великий Новгород, 19 октября. Около 50 учащихся трех школ Великого Новгорода заболели пневмонией. Региональное управление Роспотребнадзора предлагается отправить учебные заведения на досрочные каникулы.
«В течение последних дней в городе регистрируется увеличение заболеваемости внебольничными пневмониями, — констатировали в ведомстве. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости вырос примерно на 30%».
По данным Роспотребнадзора, 18 детей заболели в школе №14, 14 школьников отправились на больничный из гимназии №4, также пневмония была выявлена у 10 человек из гимназии «Исток».
Возбудитель болезни на данный момент не выявлен. Тяжелых больных пока нет. В ведомстве отметили, что ситуация не является критичной.
«В четверг мы направили письмо в мэрию, в котором рекомендовали отправить все учебные заведения города на досрочные каникулы, поскольку разобщение детей — это самая эффективная мера профилактики распространения инфекции», — добавили в Роспотребнадзоре.