Школьники Великого Новгорода могут уйти на досрочные каникулы из-за вспышки пневмонии

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Великий Новгород, 19 октября. Около 50 учащихся трех школ Великого Новгорода заболели пневмонией. Региональное управление Роспотребнадзора предлагается отправить учебные заведения на досрочные каникулы.

«В течение последних дней в городе регистрируется увеличение заболеваемости внебольничными пневмониями, — констатировали в ведомстве. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости вырос примерно на 30%».

По данным Роспотребнадзора, 18 детей заболели в школе №14, 14 школьников отправились на больничный из гимназии №4, также пневмония была выявлена у 10 человек из гимназии «Исток».

Возбудитель болезни на данный момент не выявлен. Тяжелых больных пока нет. В ведомстве отметили, что ситуация не является критичной.