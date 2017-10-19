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Школьники Великого Новгорода могут уйти на досрочные каникулы из-за вспышки пневмонии
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    Школьники Великого Новгорода могут уйти на досрочные каникулы из-за вспышки пневмонии

    13:15  19 Октября 2017
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    Школьники Великого Новгорода могут уйти на досрочные каникулы из-за вспышки пневмонии

    Великий Новгород, 19 октября. Около 50 учащихся трех школ Великого Новгорода заболели пневмонией. Региональное управление Роспотребнадзора предлагается отправить учебные заведения на досрочные каникулы.

    «В течение последних дней в городе регистрируется увеличение заболеваемости внебольничными пневмониями, — констатировали в ведомстве. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости вырос примерно на 30%».

    По данным Роспотребнадзора, 18 детей заболели в школе №14, 14 школьников отправились на больничный из гимназии №4, также пневмония была выявлена у 10 человек из гимназии «Исток».

    Школьники Великого Новгорода могут уйти на досрочные каникулы из-за вспышки пневмонии

    Возбудитель болезни на данный момент не выявлен. Тяжелых больных пока нет. В ведомстве отметили, что ситуация не является критичной.

    «В четверг мы направили письмо в мэрию, в котором рекомендовали отправить все учебные заведения города на досрочные каникулы, поскольку разобщение детей — это самая эффективная мера профилактики распространения инфекции», — добавили в Роспотребнадзоре.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #великий новгород #школы #каникулы #пневмония
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