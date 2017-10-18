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Пенсионерка выпала из автобуса в Великом Новгороде
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    Пенсионерка выпала из автобуса в Великом Новгороде

    14:40  18 Октября 2017
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    Пенсионерка выпала из автобуса в Великом Новгороде

    Великий Новгород, 18 октября. 80-летняя женщина была госпитализирована после падения из автобуса в Великом Новгороде, сообщили в городском отделе ГИБДД.

    Инцидент произошел накануне, 17 октября, недалеко от остановки по улице Большая Санкт-Петербургская. За рулем автобуса сидел 48-летний водитель. ЛИАЗ-62127 следовал по маршруту №9.

    Как передают местные СМИ, по роковому стечению обстоятельств из салона автобуса выпала пожилая женщина и ударилась головой. Пенсионерке оказалось 80 лет.

    Пенсионерка выпала из автобуса в Великом Новгороде

    Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #автобус #новгород #падение #пенсионерка
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