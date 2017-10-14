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Россия
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Общество
Андрей Никитин подписал распоряжение об отставке правительства Новгородской области
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    Андрей Никитин подписал распоряжение об отставке правительства Новгородской области

    17:13  14 Октября 2017
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    Андрей Никитин подписал распоряжение об отставке правительства Новгородской области

    Великий Новгород, 14 октября. Правительство Новгородской области сложило полномочия после распоряжения главы региона Андрея Никитина.

    По сообщению пресс-службы областного правительства, губернатор подписал распоряжение о проведении ряда изменений в новгородском правительстве. Губернатор отметил:

    «Вы уже заметили, что идет омоложение — это первая инновация. Второе, что коснется всех членов правительства — информатизация и современные технологии».

    Никитин сообщил о формировании в правительстве специального блока. Он будет заниматься современными технологиями, включая процесс документооборота и подготовки ответов на обращения жителей региона. Также новоизбранный губернатор подчеркнул, что будет проведен открытый отбор в правительство на позиции руководителей отраслевых блоков по экономике, культуре, охотничьему хозяйству и рыболовству.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #новгород #никитин
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