Новый губернатор Новгородской области Никитин вступил в должность

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Великий Новгород, 14 октября. Новый губернатор Новгородской области Андрей Никитин вступил в должность в субботу на церемонии в областной филармонии.

Никитин принял присягу и поклялся в верности своему народу, в выполнении Конституции РФ и устава Новгородской области. После принятия присяги губернатор официально вступил в должность. Руководители федеральных органов власти, субъектов РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, главы крупнейших российских финансовых и промышленных компаний были приглашены на инаугурацию.

Досрочные выборы главы Новгородской области прошли 10 сентября, Никитин в качестве кандидата от партии «Единая Россия» набрал почти 68% голосов избирателей.