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Экс-директора новгородского медиахолдинга задержали при попытке дать взятку
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    Экс-директора новгородского медиахолдинга задержали при попытке дать взятку

    15:03  13 Октября 2017
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    В Новгороде задержали экс-директора «Агентства информационных технологий» при попытке дать взятку

    Новгород, 13 октября. Прокуратура Великого Новгорода возбудила уголовное дело в отношении экс-директора «Агентства информационных технологий». Мужчину обвиняют в подкупе свидетеля, сообщает пресс-служба прокуратуры по Новгородской области.

    Бывший директор уже проходит по одному уголовному делу, его подозревают в растрате средств агентства информационных коммуникаций на сумму более 100 тыс. рублей. По версии следствия, мужчина хотел уйти от уголовной ответственности, поэтому решил подкупить одного из свидетелей. Он пообещал ему вознаграждение на сумму 30 тыс. рублей. Сперва он отдал 10 тыс., а затем 5 тыс. рублей, после чего его задержала полиция.  

    Как сообщают местные СМИ, экс-директор находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

    Автор: Дарья Смолина
    #взятка #великий новгород
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