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Суд Великого Новгорода рассмотрит дело о хищении крупной суммы у бывшего игрока «Зенита»
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    Суд Великого Новгорода рассмотрит дело о хищении крупной суммы у бывшего игрока «Зенита»

    2:30  12 Октября 2017
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    Суд Великого Новгорода рассмотрит дело о хищении крупной суммы у бывшего игрока «Зенита»

    Новгород, 12 октября. Прокуратура Великого Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого обвиняют в хищении крупной суммы денег у организации, созданной бывшим игроком футбольного клуба «Зенит».

    По данным следствия, обвиняемый с апреля по июль 2013 года был доверенным лицом компании «Астер коммерц». Действуя в интересах организации, он заключил с ЗАО «Новтрак» договор на изготовление четырёх прицепов, внеся предоплату 400 тысяч рублей.

    Затем он изготовил поддельные соглашения о расторжении договора об уступке права третьему лицу. Согласно условия договора, 400 тысяч рублей нужно было передать организации, в уставном капитале которой он собирался получить долю.

    Напомним, что учредителем компании «Астер коммерц» является экс-игрок «Зенита» Александр Канищев.

    Автор: Антон Зарубин
    #зенит #новгород #хищение #канищев
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