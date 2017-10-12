Пятиклассник впервые стал обладателем стипендии «Господин Великий Новгород»

В Избранное

Новгород, 12 октября. Ученик школы №1 имени А.М. Денисова поселка Хвойная Александр Игнатьев стал первым пятиклассником, удостоенным стипендии «Господин Великий Новгород».

Школьник получил награду за достижения в модельном спорте.

Церемония вручения стипендий прошла 10 октября. Всего обладателями почетной награды стал 31 человек.

Пресс-служба правительства Новгородской области сообщила, что лауреатов поздравили вице-губернатор Вероника Минина, замруководителя регионального департамента образования и молодежной политики Ирина Середюк, а также представители областной Думы и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.