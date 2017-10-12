Новгородские археологи нашли берестяную грамоту с перечнем крупных инвестиций

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Великий Новгород, 12 октября. Ученые расшифровали берестяную грамоту №1101, найденную на раскопе на улице Никольской в Великом Новгороде. Как сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника, на прочтение документа ушло несколько дней.

Берестяную грамоту обнаружили 7 октября на раскопе Дубошин-II в слоях 1340-1350-х годов. Чтобы развернуть грамоту и прочесть надписи, ушло несколько дней.

Текст сохранился полностью. Выяснилось, что грамота представляет собой реестр некоего денежного сбора, при этом весьма значительной суммы: 9 рублей и 3 полтины. «Сбрасывались» 14 человек, судя по всему, участвующих в неком финансово-торговом предприятии.

Как разъяснил старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Михаил Петров, денежный слиток, получивший название «рубль», весил около 170 г серебра. Таким образом, в грамоте речь идет о крупной сумме: более 1,7 кг серебра весом.

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