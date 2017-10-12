Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожарные тушат возгорание в заброшенном телецентре в Петропавловске-Камчатском
Общество
Новгородские археологи нашли берестяную грамоту с перечнем крупных инвестиций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новгородские археологи нашли берестяную грамоту с перечнем крупных инвестиций

    2:03  12 Октября 2017
    44

    Новгородские археологи нашли берестяную грамоту с перечнем крупных инвестиций

    Великий Новгород, 12 октября. Ученые расшифровали берестяную грамоту №1101, найденную на раскопе на улице Никольской в Великом Новгороде. Как сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника, на прочтение документа ушло несколько дней.

    Берестяную грамоту обнаружили 7 октября на раскопе Дубошин-II в слоях 1340-1350-х годов. Чтобы развернуть грамоту и прочесть надписи, ушло несколько дней. 

    Текст сохранился полностью. Выяснилось, что грамота представляет собой реестр некоего денежного сбора, при этом весьма значительной суммы: 9 рублей и 3 полтины. «Сбрасывались» 14 человек, судя по всему, участвующих в неком финансово-торговом предприятии. 

    Как разъяснил старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Михаил Петров, денежный слиток, получивший название «рубль», весил около 170 г серебра. Таким образом, в грамоте речь идет о крупной сумме: более 1,7 кг серебра весом.

    Новгородские археологи нашли берестяную грамоту с перечнем крупных инвестиций

    Ранее телеканал RT сообщал, что турецкие археологи нашли в церкви Святого Николая захоронение, которое, как они отметили, вполне может оказаться могилой Николая Чудотворца

    Автор: Олеся Волкова
    #археология #новгород
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 14567

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23871

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6130

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53589

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94077
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        262
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        14567
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13429
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1687