Разъяренная мать избила ребенка и судью на соревнованиях по дюздо в Новгородской области

В Избранное

Новгород, 11 октября. СК РФ начал доследственную проверку после информации об избиении матерью ребенка на турнире по дзюдо. Сообщалось также, что женщина устроила драку с судьей. Инцидент произошел 7 октября 2017 года.

Видео с побоями было опубликовано на сайте одного из телеканалов.

«К сожалению, конфликт имел место быть. Инцидент произошел из-за неспортивного поведения спортсмена. Ребенок выигрывал, а затем, на последних секундах, проиграл чистым броском. Не выдержал и показал судье средний палец», — цитирует информагентство «Великий Новгород» слова тренера по дзюдо Виктора Чистякова.

Мать мальчика заметила этот жест и решила проучить его. Однако не смогла совладать со своими эмоциями.

Главный судья соревнований Владимир Аристархов заявил, что никакого конфликта на соревнованиях по дзюдо не происходило. По его словам, никто никого не избивал.

Однако присутствующие на мероприятии зрители заявили, что конфликт был. В него даже вмешался мужчина. Но разъяренная женщина начала бить и его, после чего мужчина был вынужден дать дебоширке пощечину, чтобы хоть как-то привести ее в себя. Самого мальчика в итоге сняли с соревнований.