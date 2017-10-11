Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
«ВАЗ» опрокинулся на дороге в Оренбургской области: два человека пострадали
Общество
В Новгородской области жители своими силами построили подвесной мост
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Новгородской области жители своими силами построили подвесной мост

    8:46  11 Октября 2017
    104

    В Новгородской области жители своими силами построили подвесной мост

    Великий Новгород, 11 октября. В деревне Никольское Любытинского района жители своими силами построили подвесной мост.

    Как сообщает Газета.ru, ремонт понадобился после того, как старая переправа пришла в полную негодность, в результате чего населенный пункт оказался разделенным на две части.

    «Как в старые добрые времена мост возводили всем миром. Работ предстояло немало. Это и расчистка места от мусора и старых металлоконструкций, и демонтаж прогнившего настила»,  — рассказал глава МО Андрей Устинов.

    Работа по демонтажу старой переправы, расчистки места, уборки мусора и возведению нового моста продолжалась в течение месяца. Всего работали около 30 местных жителей, которые трудились по вечерам и в выходные дни.

    Автор: Константин Терехов
    #великий новгород
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23299

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6068

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53370

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93090

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108499
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        509
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        14931
        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        Стало известно, как в России оказался задержанный боец ВСУ

        5:58   11 Октября 2017
        1797
        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        0:41   11 Октября 2017
        1060