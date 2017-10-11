В Новгородской области жители своими силами построили подвесной мост

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Великий Новгород, 11 октября. В деревне Никольское Любытинского района жители своими силами построили подвесной мост.

Как сообщает Газета.ru, ремонт понадобился после того, как старая переправа пришла в полную негодность, в результате чего населенный пункт оказался разделенным на две части.

«Как в старые добрые времена мост возводили всем миром. Работ предстояло немало. Это и расчистка места от мусора и старых металлоконструкций, и демонтаж прогнившего настила», — рассказал глава МО Андрей Устинов.

Работа по демонтажу старой переправы, расчистки места, уборки мусора и возведению нового моста продолжалась в течение месяца. Всего работали около 30 местных жителей, которые трудились по вечерам и в выходные дни.