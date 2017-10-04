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Россия
Путин назначил Андрея Тарасенко и.о. губернатора Приморского края
Политика
Экс-кандидат в губернаторы Новгородской области написал заявление о сложении полномочий
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    Экс-кандидат в губернаторы Новгородской области написал заявление о сложении полномочий

    22:19  4 Октября 2017
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    Экс-кандидат в губернаторы Новгородской области написал заявление о сложении полномочий

    Великий Новгород, 4 октября. Бывший кандидат в губернаторы Новгородской области Михаил Панов подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата Думы Великого Новгорода.

    Данное решение было принято после того, как областная прокуратура выявила нарушения в декларации Панова.

    «Информации о моем уходе верна. К сожалению. Хоть, как я уже и говорил, та фирма не действует, но по формальным признакам идут нарушения», — цитирует слова политика издание «Ваши Новости».

    Ранее Газета.Ru сообщила о том, что  президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Красноярского края Виктора Толоконского.

    Автор: Алексей Громов
    #новгород
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