Экс-кандидат в губернаторы Новгородской области написал заявление о сложении полномочий

В Избранное

Великий Новгород, 4 октября. Бывший кандидат в губернаторы Новгородской области Михаил Панов подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата Думы Великого Новгорода.

Данное решение было принято после того, как областная прокуратура выявила нарушения в декларации Панова.

«Информации о моем уходе верна. К сожалению. Хоть, как я уже и говорил, та фирма не действует, но по формальным признакам идут нарушения», — цитирует слова политика издание «Ваши Новости».

Ранее Газета.Ru сообщила о том, что президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Красноярского края Виктора Толоконского.