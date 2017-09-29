Утренняя «Ласточка» станет свободнее: поезд Петербург — Бологое изменит расписание
Великий Новгород, 29 сентября. Утренняя электричка «Ласточка», которая совершает рейсы по маршруту Петербург — Бологое, с 4 октября сменит расписание. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.
Чтобы немного разгрузить поезд, «Федеральная пассажирская компания» приняла решение отправлять состав не с 08.03, а с 07.19 часов. При этом электричка будет совершать обязательную остановку на станции Чудово Новгородской области.
«Поездка будет удобна для пассажиров, следующих до Чудова. К тому же это позволит сэкономить на билете – проезд из Петербурга до Чудова стоит от 200 рублей, тогда как цена в новгородском пригородном поезде «Ласточка» по этому маршруту составляет 320 рублей», — говорится в сообщении.