Утренняя «Ласточка» станет свободнее: поезд Петербург — Бологое изменит расписание

В Избранное

Великий Новгород, 29 сентября. Утренняя электричка «Ласточка», которая совершает рейсы по маршруту Петербург — Бологое, с 4 октября сменит расписание. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

Чтобы немного разгрузить поезд, «Федеральная пассажирская компания» приняла решение отправлять состав не с 08.03, а с 07.19 часов. При этом электричка будет совершать обязательную остановку на станции Чудово Новгородской области.