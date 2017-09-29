Mercedes экс-участника «Дом-2» арестовали за долги

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Новгородская область, 29 сентября. Судебные приставы арестовали в Великом Новгороде автомобиль Mercedes у одного из бывших участников телепроекта «Дом-2». Об этом сообщили представители регионального управления ФССП Российской Федерации.

Имя мужчины не раскрывается. Согласно предварительным данным, он задолжал около 150 тысяч рублей.

«Гражданин М. решил пойти на сотрудничество и указал местонахождение в Великом Новгороде своей машины», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что жительница Тверской области попыталась взыскать алименты с мужа, который скончался в Новгородской области.