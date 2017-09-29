Новгородским депутатам предложили ввести налог на домашних животных

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Новгород, 29 сентября. На заседании думы Великого Новгорода депутатам предложили ввести налог на домашних животных.

На заседании городской Думы в Великом Новгороде выступил председатель городского комитета по управлению ЖКХ Игорь Прохоров. Он рассказал о том, как в городе работают с бездомными животными.

С начала 2017 года комитет по управлению ЖКХ сотрудничал с благотворительным фондом помощи животным «Спасение» и с АНО «Жизнь». На сегодняшний день действие контракта закончилось, а финансов для продолжения отлова бездомных животных нет.

В финале своего доклада Прохоров предложил ввести налог на домашних животных.