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Общество
Новгородским депутатам предложили ввести налог на домашних животных
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    Новгородским депутатам предложили ввести налог на домашних животных

    13:23  29 Сентября 2017
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    Новгородским депутатам предложили ввести налог на домашних животных

    Новгород, 29 сентября. На заседании думы Великого Новгорода депутатам предложили ввести налог на домашних животных.

    На заседании городской Думы в Великом Новгороде выступил председатель городского комитета по управлению ЖКХ Игорь Прохоров. Он рассказал о том, как в городе работают с бездомными животными.

    С начала 2017 года комитет по управлению ЖКХ сотрудничал с благотворительным фондом помощи животным «Спасение» и с АНО «Жизнь». На сегодняшний день действие контракта закончилось, а финансов для продолжения отлова бездомных животных нет.

    В финале своего доклада Прохоров предложил ввести налог на домашних животных.

    «Давайте введем налог на собак, тем, кто их содержит!», — отметил Прохоров.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #новгород #животнын
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