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Поиски трех человек, пропавших в августе, продолжаются в Новгородской области
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    Поиски трех человек, пропавших в августе, продолжаются в Новгородской области

    12:55  29 Сентября 2017
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    Поиски трех человек продолжаются в Новгородской области

    Новгород, 29 сентября. Три человека пропали в лесу Великого Новгорода, поиски продолжаются.

    По сообщению 53news, ведутся поиски 65-летнего Владимира Сакирского, пропавшего в Крестецком районе 26 августа, и двух женщин 63-летней Натальи Довбий, и 89-летней Тамары Захаровой, ушедших за грибами в лес Новгородского района 3 августа. Мужчина и две женщины до сих пор не вернулись домой.

    В настоящий момент поиски продолжаются под руководством поисково-спасательного отряда «Феникс». Волонтеры выезжают на поиски по выходным дням, но при получении новой информации о пропавших новгородцах незамедлительно проверяют данные.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #новгород #поиски
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